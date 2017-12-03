На Миколаївщині троє зловмисників в масках зі зброєю напали на підприємця і його дружину

На Миколаївщині троє зловмисників в масках зі зброєю скоїли розбійний напад на підприємця і його дружину.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, інцидент стався у суботу, 2 грудня, у смт Врадіївка. Потерпілий повідомив, що близько 19:00 зловмисники здійснили напад на його родину. За даними поліції, троє невідомих у масках увірвались до помешкання 65-річного підприємця, побили його та дружину, зв’язали подружжя, та, погрожуючи пістолетом і ножами, забрали 19 тис. грн та карабін домовласника, після чого втекли.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Поліція вживає заходів щодо встановлення та затримання нападників.