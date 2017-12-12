На Дніпропетровщині хлопчик знайшов саморобний пістолет і застрелив свою 2-річну сестру

В одному з сіл Дніпропетровської області 10-річний хлопчик знайшов саморобний вогнепальний пристрій і випадково вистрілив у свою 2-річну сестру. Про це повідомив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін в Facebook.

Як повідомляється, батьки залишили чотирьох дітей на дідуся і поїхали у справах. Незабаром дід пішов на ринок, а діти залишилися одні.

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"Десятирічний хлопчик, гуляючи на вулиці, знайшов саморобний вогнепальний пристрій на звалищі. Приніс цю "знахідку" додому показати іншим дітям і мимовільним пострілом убив свою дворічну сестру", - написав Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, загиблим від рук грабіжника в Білій Церкві виявився АТОшник, який пройшов Илловайск та Дебальцеве.