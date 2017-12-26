У голови Національного інституту пульмонології, який жалівся на нестачу грошей, вкрали 15 мільйонів гривень (відео)

У Києві пограбували головного пульмонолога країни 68-річного Юрія Фещенка. Близько 22:00 люди в балаклавах вдерлися в його будинок у Голосіївському районі столиці, зв’язали господаря та 66-річну дружину Наталію, погрозами розправи змусили віддати 15 мільйонів гривень та коштовності, повідомляє ТСН.

Сусіди злочином здивовані, бо свій район називають дуже спокійним. Ніяких ознак пограбування вони не побачили і не почули – кажуть, усе було, як завжди, тихо. Пограбований чоловік вдень вийшов на роботу, однак із пресою спілкуватися не схотів – відмову журналістами пояснили проблемами зі здоров’ям. На дзвінки не відповідає ні сам академік, ні його дружина.

Академік Фещенко, згідно його декларації, має три квартири, дві земельні ділянки і два приватні будинки, ювелірні прикраси. На початку року директор жалівся, що Національний інститут фтизіатрії і пульмонології, який він очолює, перебуває у скрутному становищі: зарплатню співробітникам не видають, грошей немає навіть щоби годувати пацієнтів. Медики навіть звернулися до громадськості із закликом про доброчинну допомогу.

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Поліція до з’ясування всіх обставин пограбування академіка не коментує. Єдине, що обіцяють правоохоронці – це посадити за ґрати на 15 років грабіжників, якщо їх вдасться розшукати і затримати. Проти них уже розслідується справа щодо незаконного заволодіння майном в особливо великих розмірах.

Як повідомляв УНІАН, у липні у Чернівцях затримали злодіїв, які пограбували суддю після вивчення його декларації.