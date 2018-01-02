У Києві п’яний суддя одразу після ДТП пив горілку і намагався втекти у "швидкій" (відео) – ЗМІ
23:47, 02 січня 2018Інциденти
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Повідомляється, що суддя одразу після ДТП пив горілку. Ймовірне прізвище судді – Усатов.
Втечу судді заблокували місцеві жителі / фото УНІАН
У Києві на повороті на Білогородку біля Житомирської траси сталася п’яна ДТП, учасником якої став, імовірно, суддя з Білої Церкви.
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Про це в прямій трансляції з місця аварії у Facebook повідомив сайт dtp.kiev.ua.
За інформацією стрімера, суддя намагався сховатися з місця ДТП в автомобілі «швидкої допомоги», посилаючись на погане самопочуття, однак йому завадили місцеві жителі. Зазначається, що суддя був за кермом Ford Mustang і допустив зіткнення з Renault Duster, водій якого знаходиться у важкому стані.
Повідомляється, що суддя одразу після ДТП пив горілку. Ймовірне прізвище судді – Усатов.
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