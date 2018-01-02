У Рівному внаслідок масштабної ДТП постраждало троє людей, пошкоджено 26 автомобілів

У Рівному внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася близько третьої години ночі 2 січня на вулиці Коновальця, постраждало троє людей, пошкоджено 26 автомобілів.

Читайте такожВодій на швидкості влетів у бетонний знак "Чернівці" - врятувати чоловіка не вдалося (фото)Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, 26-річний житель Рівного на автомобілі «Мерседес S 500» не вибрав безпечної швидкості руху виїхав за межі проїзної частини і врізався у бетонний паркан.

Внаслідок зіткнення було пошкоджено п’ять автомобілів, які стояли вздовж паркану.

Крім того, уламки паркану пошкодили ще 20 припаркованих неподалік автомобілів.

Унаслідок ДТП водій отримав відкриту черепно-мозкову травму. Його без свідомості госпіталізували у реанімаційне відділення центральної міської лікарні. Медики оцінюють його стан як важкий. У салоні іномарки перебувало ще троє пасажирів: у 39-річного рівнянина діагностували перелом плеча, у 40-річного жителя обласного центру – легкі тілесні ушкодження. Ще один не постраждав.

За словами лікарів, усі потерпілі мали запах алкоголю. Остаточні результати стануть відомі після проведення експертизи відібраних зразків крові.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.