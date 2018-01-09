У Києві знайшли мертвою зниклу дівчину з татуюванням кішки (фото)

Зникла в Києві 22 грудня 2017 року Дана Савенко знайдена мертвою. Про це dtp.kiev.ua повідомляє у Facebook.

"Дана Волкова знайдена мертвою. Приносимо співчуття родичам і друзям загиблих", - йдеться в повідомленні.

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Востаннє дівчину бачили 22 грудня в районі станції метро "Видубичі", біля виходу з "Фуршету".

Особливими прикметами у Дані були татуювання у вигляді пера на руці й морда кішки на грудях.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня 2017 року в селі Обознівка Кіровоградського району знайшли тіло 12-річної дівчинки, яка зникла 8 грудня.