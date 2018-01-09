У Києві знайшли мертвою зниклу дівчину з татуюванням кішки (фото)
14:34, 09 січня 2018Інциденти
10465
Останній раз бачили Дану 22 грудня в районі станції метро "Видубичі", 9 січня її знайшли мертвою.
Подробиці вбивства наразі невідомі / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Зникла в Києві 22 грудня 2017 року Дана Савенко знайдена мертвою. Про це dtp.kiev.ua повідомляє у Facebook.
"Дана Волкова знайдена мертвою. Приносимо співчуття родичам і друзям загиблих", - йдеться в повідомленні.
Читайте також"Поки що відповідей немає": поліція про резонансне вбивство юристки Ноздровської
Востаннє дівчину бачили 22 грудня в районі станції метро "Видубичі", біля виходу з "Фуршету".
Особливими прикметами у Дані були татуювання у вигляді пера на руці й морда кішки на грудях.
Як повідомляв УНІАН, 12 грудня 2017 року в селі Обознівка Кіровоградського району знайшли тіло 12-річної дівчинки, яка зникла 8 грудня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter