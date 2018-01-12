У Торецьку відірвало два пальці підлітку, який зробив вибухівку за інструкцією з інтернету

У Торецьку Донецької області 14-річний юнак отримав тілесні ушкодження у вигляді травматичної ампутації двох пальців руки під час виготовлення вибухівки в домашніх умовах за інструкцією, отриманою з інтернету.

Як повідомила сьогодні прес-служба Бахмутського відділу поліції Донецької області, вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що до них з тілесними ушкодженнями доставлено 14-річного хлопця.

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В поліції зазначають, що юнак був вдома сам і вирішив «проекспериментувати», знайшовши в інтернеті інструкцію, як з підручних засобів виготовити вибухову речовину. При змішуванні «інгредієнтів», які в звичайних обставинах використовуються в побуті, суміш вибухнула в руці.

Життю хлопця нічого не загрожує. Поліцейські проводять перевірку за фактом травмування дитини.

«Варто відзначити, що за минулий рік на Донеччині внаслідок поводження з вибухонебезпечними предметами одна дитина загинула, ще три були травмовані», - зазначають в поліції.