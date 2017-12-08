На Житомирщині поліція розслідує обставини травмування 11-річного хлопчика на пішохідному переході

У Новоград-Волинському Житомирської області поліція розслідує обставини травмування 11-річного школяра на пішохідному переході.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, ДТП сталася вранці 6 грудня.

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса на регульованому перехресті вулиць Пушкіна та Шевченка збив 11-річного хлопчика. Медики діагностували у нього численні травми та забої і надали необхідну допомогу.

Читайте такожНа Житомирщині внаслідок ДТП загинула громадянка Аргентини, її чоловіка госпіталізовано

Збивши дитину, водій мікроавтобуса – мешканець Рівного – з місця аварії зник. Зараз його розшукують.

Наразі за цим фактом поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Розслідування цієї справи триває.