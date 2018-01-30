Загибель курсанта в Харкові: батько зробив заяву, сумнівається у самогубстві
Батько загиблого курсанта Харківського національного університету повітряних сил Дмитра Зобніна впевнений, що його сина вбили товариші зі служби.
За його словами, тіло Діми знайшли в коридорі корпусу "Б", де в той момент перебував днювальний й не міг не почути постріл. При цьому між ймовірним самогубством і часом виявлення тіла минуло три години, протягом яких зловмисники могли знищити докази, передає NewsRoom.
"Підозри в тому, що сина вбили, у мене виникли майже одразу. Я попросив перевірити на сліди пороху одяг тих, хто був з ним у патрулі, але нічого цього не зробили. Інші хлопці мені говорили, що чули підозрілий шум близько 19:30, а труп виявили лише о 22:30. Я впевнений, що за цей час причетні прибрали всі сліди", - вважає Сергій Зобнін.
Чоловік упевнений: жодних причин здійснювати самогубство його сина не було. У день трагедії він поводився як зазвичай, і твердження про те, що хлопець був у пригніченому стані - брехня.
"Вранці у нього зламався ноутбук, Діма взяв гроші й відніс його в ремонт, потім підстригся, купив поїсти на три дні. Хіба так робить людина, у якої все погано і яка планує накласти на себе руки?" - зі сльозами в голосі запитує батько курсанта.
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Можливою причиною інциденту він назвав нетерпимість сина щодо наркотиків. Загиблий розповідав близьким, що в частині нерідко вживають заборонені речовини, Сергій вважає, що через це у нього відбувалися конфлікти з товаришами зі служби. Один з них міг закінчитися для хлопця трагічно. Проте поліція, бідкається чоловік, не хоче розглядати цю версію і наполягає на самогубстві.
19-річний Дмитро Зобнін навчався у Харківському університеті Повітряних сил на інженера-механіка. За словами батька, проблем з навчанням у курсанта не було, хоча він і вважав, що частина предметів не стане в нагоді у подальшому житті. Дмитро також захоплювався спортом і намагався тримати себе у формі. У 2017 хлопець представляв свій виш на параді на честь Дня Незалежності в Києві і планував повторити цей успіх в поточному році.
Як повідомляв УНІАН, за даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, 28 січня у Харкові в результаті вогнепального поранення загинув курсант університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.