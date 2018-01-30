Загибель курсанта в Харкові: батько зробив заяву, сумнівається у самогубстві

Чоловік скаржиться, що поліція відмовляється розглядати версії, крім суїциду.

Батько загиблого курсанта Харківського національного університету повітряних сил Дмитра Зобніна впевнений, що його сина вбили товариші зі служби.

За його словами, тіло Діми знайшли в коридорі корпусу "Б", де в той момент перебував днювальний й не міг не почути постріл. При цьому між ймовірним самогубством і часом виявлення тіла минуло три години, протягом яких зловмисники могли знищити докази, передає NewsRoom.

"Підозри в тому, що сина вбили, у мене виникли майже одразу. Я попросив перевірити на сліди пороху одяг тих, хто був з ним у патрулі, але нічого цього не зробили. Інші хлопці мені говорили, що чули підозрілий шум близько 19:30, а труп виявили лише о 22:30. Я впевнений, що за цей час причетні прибрали всі сліди", - вважає Сергій Зобнін.

Чоловік упевнений: жодних причин здійснювати самогубство його сина не було. У день трагедії він поводився як зазвичай, і твердження про те, що хлопець був у пригніченому стані - брехня.

"Вранці у нього зламався ноутбук, Діма взяв гроші й відніс його в ремонт, потім підстригся, купив поїсти на три дні. Хіба так робить людина, у якої все погано і яка планує накласти на себе руки?" - зі сльозами в голосі запитує батько курсанта.

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Можливою причиною інциденту він назвав нетерпимість сина щодо наркотиків. Загиблий розповідав близьким, що в частині нерідко вживають заборонені речовини, Сергій вважає, що через це у нього відбувалися конфлікти з товаришами зі служби. Один з них міг закінчитися для хлопця трагічно. Проте поліція, бідкається чоловік, не хоче розглядати цю версію і наполягає на самогубстві.

19-річний Дмитро Зобнін навчався у Харківському університеті Повітряних сил на інженера-механіка. За словами батька, проблем з навчанням у курсанта не було, хоча він і вважав, що частина предметів не стане в нагоді у подальшому житті. Дмитро також захоплювався спортом і намагався тримати себе у формі. У 2017 хлопець представляв свій виш на параді на честь Дня Незалежності в Києві і планував повторити цей успіх в поточному році.

Як повідомляв УНІАН, за даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, 28 січня у Харкові в результаті вогнепального поранення загинув курсант університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.