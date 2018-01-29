У Харкові загибель курсанта університету Повітряних Сил розслідують як самогубство

За висновками експертів, попередньою причиною смерті є вогнепальне поранення голови.

У Харкові поліція розслідує загибель 20-річного курсанта університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба як самогубство.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції України в Харківській області. Згідно з повідомленням, інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «самогубство» Кримінального кодексу України.

За висновками експертів, попередньою причиною смерті є вогнепальне поранення голови.

Також зазначається, що інформація про те, що при проведенні перевірки в одному з учбових закладів виявлено відсутність курсанта надійшла до поліції 28 січня о 22:47.

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«20-річний чоловік ніс вартову службу з охорони військового містечка та був озброєний автоматом. Під час огляду території було виявлено тіло курсанта», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, за відомостями Командування Повітряних Сил ЗСУ, 28 січня у Харкові внаслідок вогнепального поранення загинув курсант університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.