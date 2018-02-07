У Львові п'ятеро людей отруїлися піцою

Попередній діагноз постраждалих, серед яких двоє дітей, - "гостра кишкова інфекція".

У Львові з харчовим отруєнням госпіталізовано п'ятьох осіб. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації вранці в середу, 7 лютого.

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Згідно з повідомленням, постраждалі, серед яких двоє дітей, були госпіталізовані у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню напередодні о 22:35. Попередній діагноз - "гостра кишкова інфекція".

За даними ОДА, госпіталізовані їли піцу з салямі та сиром в одній із піцерій міста. Зараз стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості. Тривають лікувально-діагностичні заходи.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові продавщицю копченої риби, якою отруїлися десятки людей, відправили під домашній арешт.