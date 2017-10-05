У Львові продавщицю копченої риби, якою отруїлися десятки людей, відправили під домашній арешт

Для 48-річної жінки, підозрюваної у порушенні санітарних правил і норм під час виготовлення риби гарячого копчення, якою отруїлися більше сімдесяти людей, суд обрав міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт строком на шістдесят діб. Про це повідомляє поліція області.

Нагадаємо, встановлено, що 48-річна львів’янка коптила рибу у власному гаражі в антисанітарних умовах та реалізовувала її на одному з львівських ринків. Внаслідок вживання неякісної продукції за медичною допомогою звернулась 71 особа, з яких 68 були госпіталізовані, з них семеро дітей.

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Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Їй загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Сьогодні, 5 жовтня, Франківський суд Львова обрав для підозрюваної міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт строком на шістдесят діб.