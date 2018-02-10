На Житомирщині затримали педофіла, який два роки гвалтував свого сина та сина співмешканки

"Викрили покидька лише через уважність та небайдужість людини, яка запідозрила недобре", - розповіли у поліції.

На Житомирщині затримали педофіла, який який гвалтував упродовж двох років двох хлопчиків. Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області, чоловіка затримали 9 лютого.

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"Затримали 9 лютого в одному з районів 30-річного виродка, який гвалтував упродовж двох років свого сина, 2007 р.н., та сина співмешканки, 2004 р.н. Викрили покидька лише через уважність та небайдужість людини, яка запідозрила недобре, і звернулась до поліції. Цей, важко підібрати слова, як його назвати, збоченець, затриманий і ми клопочемо про його тримання під вартою", - написав на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вячеслав Печененко.

За його даними, зараз діти перебувають у лікувальному закладі, їм надається необхідна медична та психологічна допомога. Розслідування кримінального провадження щодо зловмисника триває.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Одещині затримали педофіла, який три доби голий ховався у кукурудзі.