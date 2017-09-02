На Одещині затримали педофіла, який три доби голий ховався у кукурудзі (відео)

На Одещині після чотирьох днів пошуків затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 11-річної дівчинки.

Після злочину він увесь цей час переховувався в кукурудзяному полі, йдеться у вечірньому сюжеті ТСН.

Поліції підозрюваний розповів, що прийшов додому до колишньої співмешканки, але там застав лише дитину. Дівчинка попросила знайомого їй чоловіка допомогти на кухні, та він зв'язав її, затяг на горище і познущався. Мати дитини звернулась до поліції, яка почала прочісувати місцевість. Допомагали і місцеві жителі, над полем у небо навіть піднімали квадрокоптери.

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Зрештою підозрюваний втрапив в одну із поліцейських засідок.

"Велика подяка прикордонникам, котрі спільно з нами, використовуючи тепловізори, чотири дні виконували розшукові заходи. Нацгвардії, котра допомагала нам прочісувати місцевість. Мешканцям, це мисливці. Цей негідник фактично три дня голий просидів у кукурудзяному полі", - розповів начальник поліції Одещини Дмитро Головін.