Під Житомиром поліція застосувала зброю та зупинила автомобіль порушників, які намагались обікрасти підприємство (фото)

Наздогнавши авто, поліція затримала водія-втікача, а згодом – двох його спільників.

Під Житомиром у ці вихідні поліція застосувала зброю та зупинила автомобіль порушників, які намагались обікрасти підприємство.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Зловмисники намагалися обікрасти приватне підприємство у селі Глибочиця Житомирського району, викравши окремі автозапчастини та речі з цеху.

Як зазначається у повідомленні, подія сталася у передмісті, куди поліцейських викликав охоронник одного з підприємств, помітивши потенційних крадіїв. На появу правоохоронців невідомі зреагували втечею автомобілем. Поліцейським, які наздоганяли втікачів, для примусової зупинки їх транспортного засобу довелося застосувати зброю.

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Наздогнавши авто, поліція затримала водія-втікача; згодом – двох його спільників.

Затриманим виявився 41-річний житель Вінницької області. Окрім замаху на крадіжку (ст. 15 ч.3. ст.185 ККУ), чоловік також відповідатиме за вчинення насильства щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 ККУ). Нині його взято під варту.

Також встановлені особи та розшукані поплічники затриманого, які втекли з місця примусової зупинки їх автомобіля - це раніше судимі 39-ти та 40-річний житомиряни.

Свою причетність до спроби крадіжки з підприємства чоловіки визнали. За чинним законодавством їм може загрожувати від 3 до 6 років ув’язнення.