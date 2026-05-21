Від Волині - до Чернігівщини: Сили оборони проводять безпрецедентні безпекові дії на півночі

Заходи передбачають масштабні дії на випередження на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.

Служба безпеки України та інші підрозділи Сил оборони проводять комплекс посилених заходів безпеки в північних областях нашої держави.

Як повідомляє пресцентр СБУ, вказані заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника.

Зазначається, що відповідну роботу координує Антитерористичний центр при СБУ, а участь, окрім підрозділів Служби безпеки, беруть також Національна поліція, Збройні сили, Національна гвардія та Державна прикордонна служба.

"Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, інших воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні.

Серед іншого, силовики будуть здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів, проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів.

Загрози на північному напрямку

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили будуть збільшені на Чернігівсько-Київському напрямку. Міністерство закордонних справ підготує заходи дипломатичного впливу на Білорусь, щоб її не використали для розширення війни.

За словами президента, також переглядаються можливості нашої зовнішньої активності. Зокрема, він доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. Зеленський підкреслив, що є завдання й для українських розвідувальних служб.

