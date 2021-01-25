З'ясувалося, що водій керував автівкою із показником більш як 5 проміле, з допустимим показником 0,2.

У Києві п’яний водій встановив алкогольний антирекорд.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі.

Близько третьої ночі патрульні отримали виклик з приводу ДТП на вулиці Смілянській. Водій автомобіля Geely здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб Ssang Yong. Стан водія перевірили за допомогою приладу "Драгер".

«Результат вразив всіх - прилад показав три стрілочки. Відповідно до технічної документації, це означає, що водій керував із показником більш як 5 проміле, з допустимим показником 0,2», - йдеться у повідомленні.

Водій пояснив, що пив горілку і почував себе добре. Але патрульні кажуть, що він весь час намагався заснути в службовому автомобілі.

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Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: протоколи за ст. 130 (Керування авто у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

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Автор: Денис Прядко