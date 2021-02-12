Через морози і рясний сніг на дорогах міста стався транспортний колапс і повсюдні аварії.

На Крутогірному спуску в Дніпрі автомобілі скотилися по снігу з гірки.

Відео інциденту опублікував «Інформатор».

Через морози і рясний сніг на дорогах міста стався транспортний колапс і повсюдні аварії.

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Зокрема, на Крутогірному спуску через великий кут підйому, колеса автомобілів не можуть зчепитися з твердою поверхнею, через що сповзають з гірки. Таким чином, там сталося вже кілька зіткнень.

У дорожньо-транспортних пригодах ніхто не постраждав.

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Автор: Денис Прядко