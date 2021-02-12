У дорожньо-транспортних пригодах ніхто не постраждав / фото "Інформатор"
На Крутогірному спуску в Дніпрі автомобілі скотилися по снігу з гірки.
Відео інциденту опублікував «Інформатор».
Через морози і рясний сніг на дорогах міста стався транспортний колапс і повсюдні аварії.
Читайте такожПід Івано-Франківськом жінку збили одразу два автомобілі
Зокрема, на Крутогірному спуску через великий кут підйому, колеса автомобілів не можуть зчепитися з твердою поверхнею, через що сповзають з гірки. Таким чином, там сталося вже кілька зіткнень.
У дорожньо-транспортних пригодах ніхто не постраждав.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися відразу чотири авто (відео)
- Водії загинули на місці: на Полтавщині сталася жахлива ДТП з фурами (фото)
- Під Києвом джип влаштував "гонки" з поліцією і влетів у бензовоз: постраждалі вижили тільки дивом (відео)
- Лежав на землі: в Одеській області водій наїхав на чоловіка
- Американець на авто застряг по дорозі в Дніпро на засніженій трасі (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram