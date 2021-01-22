На місці подій працює поліція.

У Києві біля будівлі Верховної Ради затримали чоловіка зі зброєю.

Читайте такожУ МВС показали затриманих учасників перестрілки в Броварах та вилучену зброю (фото)Про це повідомляє Telegram-канал "Киев сейчас".

"У чоловіка знайшли ніж і предмет, схожий на зброю. На місці зараз поліція", - йдеться в повідомленні.

Як уточнив журналіст Іван Жеведь у себе на сторінці в Facebook, чоловіка затримали на вулиці Садовій біля комітетів Ради.

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Автор: Катерина Шварц