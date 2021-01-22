Біля Верховної Ради затримали чоловіка зі зброєю / фото facebook.com/zheved
У Києві біля будівлі Верховної Ради затримали чоловіка зі зброєю.
Читайте такожУ МВС показали затриманих учасників перестрілки в Броварах та вилучену зброю (фото)Про це повідомляє Telegram-канал "Киев сейчас".
"У чоловіка знайшли ніж і предмет, схожий на зброю. На місці зараз поліція", - йдеться в повідомленні.
Як уточнив журналіст Іван Жеведь у себе на сторінці в Facebook, чоловіка затримали на вулиці Садовій біля комітетів Ради.
Біля Верховної Ради затримали чоловіка зі зброєю / фото facebook.com/zheved
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