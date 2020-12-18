Інцидент стався у самому центрі столиці.

На центральній вулиці столиці - Хрещатику - минулої ночі сталася масова бійка.

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"Бійка у самому центрі міста - на Хрещатику. Цікаво, за що змагаються ці лицарі?", - пише автор публікації.

На момент запису відео правоохоронців на місці інциденту ще не було.

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Автор: Юрій Годован