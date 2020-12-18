На центральній вулиці столиці - Хрещатику - минулої ночі сталася масова бійка.
Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
"Бійка у самому центрі міста - на Хрещатику. Цікаво, за що змагаються ці лицарі?", - пише автор публікації.
На момент запису відео правоохоронців на місці інциденту ще не було.
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