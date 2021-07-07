У лікарні опинилися 12 дітей і один дорослий.

Масове отруєння сталося в селі Микуличин Івано-Франківської області. Діти в одному з комплексів відпочинку планували відсвяткувати випускний.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

21 підліток з Коростеня Житомирської області у супроводі п'яти дорослих 5 липня приїхали, щоб відсвяткувати випускний. В результаті 12 дітей та один дорослий опинилися в інфекційному відділення КНП "Яремчанського МЛ".

Медики встановили попередній діагноз - харчова токсикоінфекція. Стан постраждалих - середньої тяжкості. У хворих схожі симптоми - нудота, блювота, підвищення температури до 37,2 С, біль в животі, а у деяких – пронос.

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"У дорозі діти вживали продукти приготовані вдома та купували по дорозі. У готелі відпочивальники вживали їжу, яку взяли з дому, куплену по дорозі та приготовлену в закладі відпочинку", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Вінниці до лікарні потрапили 17 осіб. Вони 3 липня вживали їжу в ресторані в селі Майдан, розташованому неподалік обласного центру. Постраждалі потрапили в лікарні в період з 3 по 5 липня.

Заклад, де відбулося масове отруєння, не працює. В інфекційній лікарні перебувають 17 осіб з діагнозом "гострий ентероколіт".

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Автор: Анастасія Горбачова