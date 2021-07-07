Усі пацієнти 4 липня святкували перше причастя у ресторані "Панський Книш".

На Львівщині внаслідок отруєння у ресторані "Панський Книш", який розташований у селищі Куликів, госпіталізовано 17 осіб, шестеро із них – діти.

Про це у Facebook повідомила головний державний санітарний лікар Львівської області Наталія Іванченко-Тімко.

"Сьогодні до ДУ "Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" надійшли повідомлення щодо госпіталізації 17-ти осіб до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з діагнозом харчова токсикоінфекція та гостра кишкова інфекція, з них шестеро дітей. Стан хворих середньої тяжкості", - зазначила вона.

Читайте також"Сильний біль та температура під 40": стали відомі подробиці масового отруєння у Вінниці (відео)За словами медика, усі постраждалі мають однакові симптоми – скаржаться на підвищення температури до 39,2-39,8 градусів, блювоту та пронос, біль у животі.

Відомо, що усі пацієнти 4 липня святкували перше причастя у ресторані "Панський Книш". Що саме їли постраждалі – наразі встановлюють.

"Страви були дуже різноманітні – курячий паштет, курка, салати. Зараз встановлюємо відсоток людей, які їли саме ці страви. Загалом на святкуванні було близько 30-ти гостей", - розповіла Іванченко-Тімко у коментарі УНІАН.

Потерпілим у лікарні проводять комплекс клініко-лабораторних заходів, надається необхідний обсяг медичної допомоги.

У ресторані "Панський Книш" наразі ситуацію не коментують.

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Автор: Мирослава Бзікадзе