Постраждалі вважають, що отруїлися салатом з яйцем і майонезом.

Заклад, де відбулося масове отруєння випускників у Вінниці, на даний момент не працює. В інфекційній лікарні перебувають 17 осіб з діагнозом "гострий ентероколіт".

Про це йдеться в сюжеті ТСН

Власник кафе Олександр Сосола запевнив, що заклад зараз закритий. При цьому він зазначив, що на території багато відкритих альтанок і їжа могла зіпсуватися вже на столі. Чоловік вказав, що в той нещасливий день в кафе відпочивали 60 осіб, а отруїлися ті, хто їв шашлик та салат, але все готували зі свіжих продуктів.

"Температура повітря, всі продукти готуються на кухні, виносять на вулицю, те ж м'ясо, майонез, курка, кетчупи, за 3-4 години може зіпсуватися", - вважає власник кафе.

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У свою чергу постраждалі вважають, що могли отруїтися саме салатом, до складу якого входили варені яйця та майонез.

"Нам подали картоплю молоду з маслом, нарізку, шашлик, салат: яйця, курка, ананас", - розповідає класна керівниця Катерина Холопкіна.

За її словами, погано всім стало на ранок наступного дня.

"Прочитала в вайбері в групі, батькам і учням погано, я відразу випила вугілля. До кінця дня у мене піднялася дуже висока температура, дуже великий біль внизу живота та температура до 40 і не могла збити", - зазначила педагог.

У пацієнтів однакові симптоми - нудота, біль в животі та висока температура. За словами завідувача інфекційним відділенням міської лікарні №1 Анатолія Чорного, у пацієнтів підозра на сальмонельоз, їх стан середньої тяжкості.

Кафе вже перевірила Держпродспоживслужба. Інспектори розглядають два варіанти отруєння - забруднена сальмонелою курятина, яйце, або майонез або зараження готових страв від персоналу. Власника кафе оштрафували на 40 тисяч гривень за порушення санітарних норм.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Вінниці до лікарень потрапили 17 осіб. Вони 3 липня вживали їжу в ресторані в селі Майдан, розташованому неподалік обласного центру. Постраждалі потрапили в лікарні в період з 3 по 5 липня.

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Автор: Анастасія Горбачова