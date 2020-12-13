У Новояворівську на Львівщині чоловік кинув у дільничний пункт поліції димову шашку.
Про це повідомили в ГУ Національної поліції у Львівській області.
Читайте такожУ центрі Києва обікрали французького журналістаУ суботу, 12 грудня, близько 20:00, на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення про займання у дільничному пункті поліції. «Працівники ДСНС погасили вогонь - внаслідок події були частково пошкоджені одне з вікон та підвіконня будівлі. Постраждалих внаслідок займання немає, дільничний пункт був зачинений», - йдеться у повідомленні.
Як встановили правоохоронці, займання сталося внаслідок того, що невідомий чоловік розбив вікно та кинув у приміщення димову шашку. З’ясувалось, що до вчинення злочину причетний 27-річний місцевий житель. Вирішується питання про його затримання.
За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до 10 років.
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