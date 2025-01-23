Підроблені документи на "віртуальних" дітей він придбав через анонімний месенджер у соцмережі.

У пункті пропуску для залізничного сполучення "Могилів-Подільський" прикордонники виявили 26-річного мешканця Донеччини, який намагався незаконно перетнути державний кордон, видаючи себе за багатодітного батька.

Як повідомила Державна прикордонна служба, для підтвердження свого статусу чоловік надав на перевірку прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, видані нібито в Німеччині. За документами його дітям-близнюкам було по два роки, а третій дитині 7 місяців.

"Однак, під час перевірки у прикордонників виникли сумніви щодо їх дійсності. З’ясувалося, що свідоцтва про народження не відповідають встановленим зразкам. Згодом чоловік зізнався, що жодних дітей у нього немає, а підроблені документи на "віртуальних" дітей він придбав через анонімний месенджер у соцмережі за 6 тисяч євро", - йдеться у повідомленні.

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В ДПСУ зазначили, що за даним фактом прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України.

Спроби незаконного перетину кордону

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня двоє жителів Закарпаття намагалися незаконно переправити через українсько-словацький кордон своїх земляків призовного віку, влившись у похоронну процесію воїна, який загинув на фронті.

Завадили планам співробітники Чопського прикордонного загону. Прикордонники зазначають, що схему переправлення спланували двоє закарпатців, що проживають у прикордонні. За винагороду у розмірі $18 тис. вони взялися доставити до кордону двох жителів Ужгорода.

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