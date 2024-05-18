Напад стався у місті Синельникове на Дніпропетровщині.

В Україні стався новий напад на працівника ТЦК. У місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний громадянин із застосуванням ножа вчинив напад на військовослужбовця, повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що напад стався у суботу, 18 травня, коли працівники ТЦК проводили заходи із оповіщення військовозобов’язаних. У результаті нападу сержант Збройних сил України отримав ножове поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.

Співробітники Національної поліції затримали нападника. Було відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство.

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"Після остаточної кваліфікації злочину підозрюваному загрожує суворе покарання", - зауважується у дописі.

У Сухопутних військах нагадали, що посадові особи ТЦК та СП, задіяни в заходах з оповіщення військовозобов’язаних відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану.

"Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність", - підкреслюється у повідомленні.

Також зауважується, що особовий склад ТЦК та СП, включно з їхніми ротами охорони, укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.

"Особливо звертаємо увагу українського суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України", - зазначили у Сухопутних військах.

Вони також додали, що "не буде дивно, що цей злочин стався саме під впливом рашистських інформаційних ресурсів, які поширюють фейки про "незаконність" ТЦК", "нелегітимність" дій влади щодо військового обліку і оповіщення, "протиправність" вручення повісток тощо та про "необов’язковість" виконання конституційного обов’язку захищати Батьківщину взагалі".

"Будь-які псевдоюристи, "активісти"-порадники та інші медійні персонажі, які розганяють ці та подібні антидержавні, антиукраїнські наративи - напряму або опосередковано працюють на ворога", - зауважили у ЗСУ.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін зауважив, що наразі існує положення, що врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис людині, а інших варіантів наразі не передбачено.

Він нагадав, що вручати повістки можуть, зокрема представники ТЦК та СП, а також поліцейські.

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