Нападника затримано, зараз поліція вирішує, за якими статтями вести розслідування.

У Києві чоловік з ножем напав на співробітників ТЦК. Про це повідомляє Деснянський районний центр комплектування та соціальної підтримки.

Зазначається, що 6 квітня мобільна група ТЦК працювала на вулиці Шолом-Алейхема. Напад стався близько 11.50, коли патруль розмовляв з військовозобовʼязаним: чоловік підійшов зі спини до одного з військовослужбовців та завдав удару по голові.

"Далі дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним іншого військовослужбовця ТЦК, який був поряд. Нападник погрожував та нападав. Тримаючи нападника на безпечній дистанції, військовослужбовці викликали поліцію", – йдеться у повідомленні.

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Поліцейські затримали нападника та задокументували інцидент. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Нападнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Крім цього, зараз вирішується питання про залучення ще однієї статті Кримінального кодексу – 129-ї: погроза вбивством. Ця стаття передбачає арешт на строк до шести місяців.

Інші події за участі працівників ТЦК

Як писав УНІАН, наприкінці березня кілька жінок напали на автомобіль військовослужбовців ТЦК на Хмельниччині. Вони обурювалися тим, що на фронт забирають молодих хлопців, а поліцейські та працівники СБУ залишаються в тилу, і що ця машина повинна бути на передовій для вивезення поранених.

Також ми розповідали, що в Україні журналісту спробували вручити повістку кколи, він проводив розслідування корупції в СБУ. Журналіст переконаний, що врученням повістки йому хотіли помститися якраз за антикорупційне розслідування.

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