Посадовцям ДСНС інкримінується порушення правил безпеки польотів та службова недбалість.

П'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомлено про підозру у зв'язку з загибеллю керівництва Міністерства внутрішніх справ, у тому числі міністра Дениса Монастирського та його першого заступника Євгенія Єніна, що сталося у січні 2023 року.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, посадовцям Управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту інкримінується порушення правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 Кримінального Кодексу України).

Крім того, начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ).

"За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. У ході досудового розслідування похвилинно відновлено день аварії, у тому числі розшифровано "чорні скриньки"", - йдеться у повідомленні.

В ОГП нагадали, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

"Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів його не скасував та не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов", - наголошується у повідомленні.

При цьому, через складні погодні умови екіпаж гелікоптера змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті – навіть меншій, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору. Він втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру допустив зіткнення із землею, внаслідок відсутності необхідних навичок.

В повідомленні уточнюється, що серед підозрюваних - начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в.о. командира частини, заступник командира з льотної підготовки, командир авіаційної ескадрильї, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Авіакатастрофа у Броварах

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у Броварах пролунав вибух, поблизу будівлі дитячого садка почалася пожежа.

Пізніше стало відомо, що у місті розбився гвинтокрил Державної служби з надзвичайних ситуацій. На борту якого знаходилися Монастирський, Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, з них 1 дитина. Поранення отримали 25 осіб, у тому числі 11 дітей.

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