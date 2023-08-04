Начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івана Коробка арештовано на два місяці.

Суд призначив запобіжний захід начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці, який є одним із підозрюваних у справі про загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ під час падіння гвинтокрила у Броварах у січні.

Як підтвердило УНІАН джерело у правоохоронних органах, його взято під варту на два місяці. Сам очільник управління у коментарі журналістам заявив, що не згоден із обраним суддею запобіжним заходом. За його словами, під час організації польоту він діяв "відповідно до керівних документів".

Екіпаж мав дозволи на виконання польотів у складних метеорологічних умовах та був допущений до перевезення керівного складу, а його фаховий рівень відповідав "поставленим задачам".

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Коробка уточнив, що погода у день трагедії була "льотна" і політ за таких умов можна було виконувати.

Падіння гвинтокрила у Броварах

Як повідомляв УНІАН, гвинтокрил ДСНС впав у Броварах 18 січня неподалік будівлі дитячого садка, там почалася пожежа.

Згодом стало відомо, що на борту гелікоптера перебувало керівництво МВС. Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, з них 1 дитина, у тому числі міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євгеній Єнін. Поранення отримали 25 осіб, у тому числі 11 дітей.

На початку серпня п’ятьом посадовцям ДСНС повідомили про підозру. Зокрема, співробітникам Управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту інкримінується порушення правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду.

Крім того, начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

На думку слідства, посадовці допустили "відверті порушення" правил безпеки руху та експлуатації гвинтокрила, що призвело до загибелі людей. За даними правоохоронців, гелікоптер нібито не мав дозвільних документів на виконання таких видів польотів, а його екіпаж - відповідних дозволів на польоти у таких погодних умовах.

Зазначається, що через погану погоду політ виконувався на гранично низькій висоті - навіть меншій, ніж висота будівель на маршруті руху.

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