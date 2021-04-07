Патрульні військового містечка Одеського загону Морської охорони помітили над розташуванням військової частини дрон.
Читайте такожВ Одесі два строковики втекли з госпіталю і вкрали 12 тисяч гривеньПро це повідомляють у Державній прикордонній службі України.
Спеціальна група реагування виявила чоловіка та жінку, які мали при собі пульт керування БПЛА. Документів у них не було.
Вони розповіли, що є громадянами Індії й навчаються в медичному виші. Іноземці пояснили, що захоплюються фото- та відеозйомкою, а про режимні обмеження в контрольованому прикордонному районі нібито нічого не знали.
Співробітники Держприкордонслужби й СБУ провели з ними фільтраційні заходи, а також пояснили необхідність дотримання прикордонного режиму.
Студентів передали представникам Нацполіції. Про скоєне правопорушення повідомили і Державіаслужбу. В діях іноземців вбачаються ознаки правопорушення за ст. 111 КУпАП (Порушення правил безпеки польотів).
Вас також можуть зацікавити новини
- У США розробили поліцейський дрон, який вміє розбивати вікна і проникати до приміщень (відео)
- На поверхню Марса встановили вертоліт-розвідник (фото, відео)
- Опубліковані найкращі знімки конкурсу World Photography Awards
- У День святого Патріка в небо над Дубліном злетіли 500 дронів (фоторепортаж, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram