В діях іноземців вбачаються ознаки правопорушення.

Патрульні військового містечка Одеського загону Морської охорони помітили над розташуванням військової частини дрон.

Читайте такожВ Одесі два строковики втекли з госпіталю і вкрали 12 тисяч гривеньПро це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Спеціальна група реагування виявила чоловіка та жінку, які мали при собі пульт керування БПЛА. Документів у них не було.

Вони розповіли, що є громадянами Індії й навчаються в медичному виші. Іноземці пояснили, що захоплюються фото- та відеозйомкою, а про режимні обмеження в контрольованому прикордонному районі нібито нічого не знали.

Співробітники Держприкордонслужби й СБУ провели з ними фільтраційні заходи, а також пояснили необхідність дотримання прикордонного режиму.

Студентів передали представникам Нацполіції. Про скоєне правопорушення повідомили і Державіаслужбу. В діях іноземців вбачаються ознаки правопорушення за ст. 111 КУпАП (Порушення правил безпеки польотів).

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Автор: Людмила Жерновська