У Росії пошуково-рятувальні авіаційні служби ризикують залишитися без гелікоптерів, що може ускладнити допомогу постраждалим при аваріях та катастрофах. Про це пише російське видання "Известия".

Гелікоптерів для авіаслужб порятунку не вистачає зокрема у Воронежі, Калінінграді, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Читі, Казані, Південно-Сахалінську, Комсомольську-на-Амурі, Сімферополі в тимчасово окупованому Криму та інших містах.

Причиною стала жадібність влади, яка намагається економити на безпеці власного електорату, витрачаючи при цьому мільярди доларів на збройну агресію в Україні. Місцеві перевізники відмовляються працювати, оскільки їм пропонують контракти на 75% нижче собівартості.

Обслуговування гелікоптерів подорожчало, а разом з ним зросли витрати на аеропортові послуги, зарплати, розміщення екіпажів. Особливо збитковими є пропоновані контракти для сучасних версій Мі-8.

За відсутності вертольотів рятувальники не зможуть оперативно дістатися до місця НП та евакуювати людей. Літаки, якими іноді намагаються замінити гелікоптери, не завжди підходять: вони можуть виявити постраждалих, але не забезпечити швидкий порятунок.

За умов збереження існуючих тенденцій, є всі підстави до подальшого скорочення парку рятувальної техніки в РФ у 2026 році.

Катастрофи в Росії – останні новини

На початку грудня в Іванівській області розбився великий військово-транспортний літак Ан-22, що належав Міноборони країни-агресорки. Фрагменти літака закинуло в водойму Уводьського водосховища, що розташоване поблизу місця аварії. Літак нещодавно відремонтували.

За місяць до цього в Карелії розбився російський військовий літак Су-30, який рухнув у лісосмузі під Петрозаводськом біля міського аеропорту. Екіпаж літака загинув.

