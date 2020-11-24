Внаслідок ДТП легковий автомобіль затисло між двома вантажівками.

В Уманському районі Черкаської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю двох вантажівок та легковика загинули жінка і 7-річна дитина.

Читайте такожУ Київській області під час зйомок фільму розбився Ламборгіні (фото)Як повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Черкаській області, аварія сталася сьогодні близько 08:00 на 545-му кілометрі автодороги «Стрий –Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка».

«Між двома вантажівками затисло легковий автомобіль ЗАЗ Vida. Внаслідок пригоди в легковому автомобілі загинули 2 особи – жінка та дитина 7 років», - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють рятувальники та правоохоронці. Встановлюються всі обставини події.

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Автор: Світлана Макринська