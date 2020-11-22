Четверо дітей травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Львівщині.
Як повідомляється на сторінці поліції Львівської області у Facebook, ДТП сталась на автодорозі "Миколаїв - Жидачів - Калуш" в одному з сіл Миколаївського району.
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Попередньо встановлено, що зіткнулись ВАЗ-2107 та Daewoo Lanos. В результаті тілесні ушкодження отримали пасажири останньої автівки - 2, 10, 11 та 14 років.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
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