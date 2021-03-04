Підлітка госпіталізували з серйозними травмами / скріншот з відео
У місті Вишневе Київської області водій автомобіля Jeep збив 15-річного хлопця, який переходив дорогу регульованим переходом на зелене світло.
Відео інциденту опублікував у четвер, 4 березня, Київ Оперативний у Facebook.
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В результаті наїзду підліток отримав відкриті переломи обох ніг.
Першу допомогу йому надали співробітники Департаменту охорони, після чого хлопця госпіталізували на швидкій допомозі.
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