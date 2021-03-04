Медики діагностували у хлопця відкриті переломи обох ніг.

У місті Вишневе Київської області водій автомобіля Jeep збив 15-річного хлопця, який переходив дорогу регульованим переходом на зелене світло.

Відео інциденту опублікував у четвер, 4 березня, Київ Оперативний у Facebook.

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В результаті наїзду підліток отримав відкриті переломи обох ніг.

Першу допомогу йому надали співробітники Департаменту охорони, після чого хлопця госпіталізували на швидкій допомозі.

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Автор: УНІАН