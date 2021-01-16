Слідчі з’ясовуватимуть обставини події.

На Солом’янській площі у Києві тролейбус збив жінку на пішохідному переході.

Про це у Facebook повідомляє патрульна поліція столиці.

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«Сьогодні зранку сталася ДТП за участю пішохода та тролейбуса. На Солом’янській площі водій здійснив наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що потерпілу госпіталізували, а встановлювати обставини події будуть слідчі.

У поліції також нагадують, що пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора.

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Автор: Костянтин Гончаров