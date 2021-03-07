За останніми даними, загинули п'ятеро громадян України.

Кількість українців, які загинули внаслідок ДТП в Польщі, зменшилася на одного - з шести до п'яти осіб.

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Як розповів "Громадському радіо" речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, одного з постраждалих вдалося реанімувати.

При цьому він зауважив, що багато людей і досі перебувають у лікарні, декого вже відпустили.

Ввечері 6 березня 24 пасажири українського автобуса виїхали на батьківщину.

ДТП з українцями в Польщі: деталі

Вночі 6 березня у Підкарпатському воєводстві, за 30 км від кордону з Україною, в ДТП потрапив український рейсовий автобус, в якому перебували 57 українців.

Спочатку повідомлялося, що шестеро осіб загинуло. Ще 39 доставили до лікарень.

Ввечері в суботу 9 пацієнтів виписали з лікарень.

За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого автобус злетів у кювет та перекинувся.

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Автор: Юрій Годован