Загинули п'ятеро українців / фото: Nowiny 24, Łukasz Solski
Кількість українців, які загинули внаслідок ДТП в Польщі, зменшилася на одного - з шести до п'яти осіб.
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Як розповів "Громадському радіо" речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, одного з постраждалих вдалося реанімувати.
При цьому він зауважив, що багато людей і досі перебувають у лікарні, декого вже відпустили.
Ввечері 6 березня 24 пасажири українського автобуса виїхали на батьківщину.
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ДТП з українцями в Польщі: деталі
- Вночі 6 березня у Підкарпатському воєводстві, за 30 км від кордону з Україною, в ДТП потрапив український рейсовий автобус, в якому перебували 57 українців.
- Спочатку повідомлялося, що шестеро осіб загинуло. Ще 39 доставили до лікарень.
- Ввечері в суботу 9 пацієнтів виписали з лікарень.
- За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого автобус злетів у кювет та перекинувся.
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