Обидві сторони заявили, що не мають претензій один до одного.

У Києві п'яний водій маршрутки потрапив у ДТП.

Читайте такожУ Кривому Розі школярка наковталася таблеток: що відомоПро це повідомляє Киев Сейчас.

Аварія сталася на вулиці Виговського. Маршрутка зіткнулася з іншим автомобілем.

"Обидві сторони заявили, що не мають претензій один до одного, але патрульні помітили у водія маршрутки ознаки сп'яніння. Результат Драгера - 0,56 проміле при допустимій дозі в 0,2", - йдеться в повідомленні.

Поліція склала адмінпротоколи як на водія маршрутки, так і на лікаря, який випустив його на маршрут.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська