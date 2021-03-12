ДТП сталася на вулиці Виговського / фото Autonews.com.ua
У Києві п'яний водій маршрутки потрапив у ДТП.
Читайте такожУ Кривому Розі школярка наковталася таблеток: що відомоПро це повідомляє Киев Сейчас.
Аварія сталася на вулиці Виговського. Маршрутка зіткнулася з іншим автомобілем.
"Обидві сторони заявили, що не мають претензій один до одного, але патрульні помітили у водія маршрутки ознаки сп'яніння. Результат Драгера - 0,56 проміле при допустимій дозі в 0,2", - йдеться в повідомленні.
Поліція склала адмінпротоколи як на водія маршрутки, так і на лікаря, який випустив його на маршрут.
фото Киев Сейчас
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