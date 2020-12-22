У Рівному на околиці міста застрелили відомого бізнесмена Едуарда Патіса.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Вбивство бізнесмена у Рівному: подробиці
Читайте такожУ Миколаєві зловмисники вимагали у підприємця 47 тисяч доларів неіснуючого боргу (фото, відео)Як повідомили у поліції Рівненської області, інцидент трапився 21 грудня близько 21:00 на вулиці Льонокомбінатівській.
Між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Опонент вистрелив підприємцю у груди, той загинув на місці.
Підозрюваний – 31-річний місцевий житель. Він намагався втекти, але його затримали поліцейські. В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України його помістили до ізолятора тимчасового тримання.
За правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Що відомо про вбитого бізнесмена
За інформацією у мережі, загиблий – Едуард Патіс, відомий рівненський бізнесмен. Він власник гастроному та кав'ярні, що неподалік місця вбивства.
Цього року Патіс балотувався у міську раду, але не пройшов.
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