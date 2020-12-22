Підозрюваний намагався втекти, але його затримали поліцейські.

У Рівному на околиці міста застрелили відомого бізнесмена Едуарда Патіса.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Вбивство бізнесмена у Рівному: подробиці

Читайте такожУ Миколаєві зловмисники вимагали у підприємця 47 тисяч доларів неіснуючого боргу (фото, відео)Як повідомили у поліції Рівненської області, інцидент трапився 21 грудня близько 21:00 на вулиці Льонокомбінатівській.

Між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Опонент вистрелив підприємцю у груди, той загинув на місці.

Підозрюваний – 31-річний місцевий житель. Він намагався втекти, але його затримали поліцейські. В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Що відомо про вбитого бізнесмена

За інформацією у мережі, загиблий – Едуард Патіс, відомий рівненський бізнесмен. Він власник гастроному та кав'ярні, що неподалік місця вбивства.

Цього року Патіс балотувався у міську раду, але не пройшов.

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Автор: Катерина Шварц