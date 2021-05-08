Зловмисники розповсюджували матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності України.

Співробітники Служби безпеки України знешкодили ботоферму й інтернет-агітаторів, які мали намір дестабілізувати ситуацію в Одесі під час травневих свят.

Читайте такожУ Львові п'яна водійка на Lexus без прав побила патрульну (фото)Як повідомили в прес-службі Управління СБУ в Одеській області, п'ятеро одеситів виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію і поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні. «Через соцмережі зловмисники поширювали матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності і конституційного ладу України, а також розпалювали міжнаціональну ворожнечу», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, наголошують в СБУ, агітатори хотіли створити «потрібну інформаційну картинку» напередодні і під час травневих свят. Планувалося, що сюжети висвітлюватимуться, зокрема, і в російських ЗМІ.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників співробітники СБУ виявили друковані видання, символіку з пропагандою тоталітарного режиму, а також іншу заборонену законодавством продукцію.

Так звана «ботоферма» в Одесі використовувалась для розповсюдження в інформаційному просторі антиукраїнських та інших протиправних закликів.

Під час проведення обшуку правоохоронці виявили й вилучили комп'ютерну техніку із встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, а також телекомунікаційне обладнання.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

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Автор: Лариса Козова