Двох юнаків зупинила група осіб та почала бити, вимагаючи зізнатися у викраденні автомобіля. Поліцейський, який прибув на місце події, погрожував потерпілим зброєю.

На Житомирщині поліцейському та ще двом особам повідомлено про підозру за фактом катування юнаків.

Про це повідомили в офісі генерального прокурора.

Зазначається, що поліцейському одного з відділів Головного управління Нацполіції в Житомирській області та двом особам повідомлено про підозру за фактами катування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України).

За даними слідства, у січні 2021 року двох юнаків, що рухалися пізно ввечері між населеними пунктами одного з районів Житомирської області, зупинила група осіб й одразу почала їх бити руками й ногами по різних частинах тіла, примушуючи стояти на колінах. При цьому вони вимагали від хлопців зізнатися у викраденні автомобіля та повідомити про місце його перебування.

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«Згодом на місце події прибув автомобіль патрульної поліції. Однак, поліцейський замість надання допомоги юнакам, дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з них, вимагаючи надати відомості щодо угону автомобіля. Після цього правоохоронець вдарив потерпілого рукояткою пістолета по голові», - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Хмельницький.

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Автор: Світлана Макринська