На Житомирщині поліцейському та ще двом особам повідомлено про підозру за фактом катування юнаків.
Про це повідомили в офісі генерального прокурора.
Зазначається, що поліцейському одного з відділів Головного управління Нацполіції в Житомирській області та двом особам повідомлено про підозру за фактами катування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України).
За даними слідства, у січні 2021 року двох юнаків, що рухалися пізно ввечері між населеними пунктами одного з районів Житомирської області, зупинила група осіб й одразу почала їх бити руками й ногами по різних частинах тіла, примушуючи стояти на колінах. При цьому вони вимагали від хлопців зізнатися у викраденні автомобіля та повідомити про місце його перебування.
Читайте такожКатування у відділенні поліції Миколаєва: підозрюваних стало більше
«Згодом на місце події прибув автомобіль патрульної поліції. Однак, поліцейський замість надання допомоги юнакам, дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з них, вимагаючи надати відомості щодо угону автомобіля. Після цього правоохоронець вдарив потерпілого рукояткою пістолета по голові», - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Хмельницький.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Києві на хабарі затримали трьох поліцейських (фото)
- В Одеській області при отриманні хабара попався поліцейський
- У Києві поліцейський вимагав 10 тисяч доларів за закриття кримінальної справи (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram