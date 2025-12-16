За програмою "3000 км Україною" вже оформлено понад 24 тисячі квитків.

Понад 17 мільйонів українців подали заявку на отримання виплати у 1000 гривень за програмою "Зимова підтримка". Спершу уряд планував, що кількість заявок за цією програмою складатиме 11 мільйонів.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, зокрема, понад 3,3 мільйона заявок подано на дітей через "Дію". Виплати вже отримали 13 млн українців.

"Отримані кошти через "Дію" можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги", - зазначила вона.

Відео дня

Також прем’єрка повідомила, що строк використання коштів за заявками через "Укрпошту" розширено до кінця лютого 2026 року. Подати заявку на отримання виплати можна до 24 грудня.

Що стосується програми "3000 км Україною", за словами Свириденко, 300 тисяч українців активували програму в додатку "Укрзалізниці", а з моменту старту 3 грудня оформлено понад 24 100 квитків.

"Програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій. Найпопулярніші напрямки: Київ - Конотоп, Київ - Миколаїв, Харків - Київ, Одеса - Дніпро, Дніпро – Львів", - повідомила очільниця уряду.

Також вона додала, що триває виплата 8000 грн на дрова за підтримки міжнародних партнерів. Загалом цю допомогу отримають понад 300 тисяч домогосподарств.

Крім цього, працює компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця протягом холодних місяців, зокрема в листопаді її отримали понад 309 тисяч родин.

"Зимова підтримка" - останні новини

На виплату "Зимової підтримки" у розмірі 1000 гривень в бюджеті закладено 10 мільярдів гривень. Подати заявку можна з 15 листопада до 24 грудня.

З 11 грудня українці тримали можливість купувати продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних, за кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек". При цьому можливість розрахуватися поки не поширюватиметься на онлайн-замовлення.

Вас також можуть зацікавити новини: