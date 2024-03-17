Житель країни зробив це під час голосування на таких званих виборах президента РФ.

У Кишиневі (столиця Молдови) чоловік кинув через паркан два "коктейля Молотова" у двір посольства Російської Федерації. Така подія сталася сьогодні, 17 березня, під час голосування на президентських "виборах" РФ, пише NewsMaker.

Правоохоронці затримали чоловіка та встановили його особу, ним виявився громадянин Молдови. За його словами, він також має і російське громадянство. Під час допиту чоловік пояснив свій вчинок тим, що не задоволений діями влади РФ.

"Пролунав вибух, потім з'явився дим. Вогонь швидко загасили. Чоловік був у масці та медичних рукавичках", - зазначили у виданні Noi.md.

За інформацією місцевого телеканалу TV8, люди, які стояли в черзі, аби проголосувати, побігли за чоловіком перед тим, як його затримала поліція.

Водночас чоловік заявив, що не хоче, аби на так званих виборах "обрали фашиста".

"Вибори" в РФ: останні новини

У Росії сьогодні, 17 березня, закінчується голосування на президентських "виборах". В останній день тисячі людей вийшли на акцію протесту проти російського диктатора Володимира Путіна. Відомо, що протести відбуваються як на території РФ, так і за кордоном, зокрема в таких країнах, як Латвія, Німеччина та Вірменія.

Як повідомляв УНІАН, під час "виборів" у списках виборців масово виявляють мертвих росіян, яких вже немає декілька років. Серед них був й померлий полковник ФСБ, ексспівробітник апарату директора ФСБ з Балашихи, прізвище якого виявили його батьки у списках. Водночас представник виборчої комісії повідомив батькам, що їхнього сина заберуть зі списків "потім".

Вас також можуть зацікавити новини: