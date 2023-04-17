Боєць ЗСУ переживає за безпеку рідних.

На адресу матері Павла Лагойди, представника ЛГБТ+ спільноти, який зараз захищає Україну на фронті, надходять погрози від невідомих. Зловмисники пов’язують свої дії із діяльністю її сина.

"Мені дзвонила мама, сказала, що їй дзвонив якийсь невідомий номер з погрозами, що спалить будинок, якщо я не перестану займатися тим, чим займаюсь, і щоб не позорив ЗСУ!", – написав боєць на своїй сторінці в Instagram.

Лагойда розповів, що невідомі приїжджали під будинок, де живе його родина, і фотографувало його. Це помітила мати захисника і випустила собаку, що злякало водія.

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"Сказати, що я переживаю за її безпеку, – це нічого не сказати! Мама буде звертатися до поліції і писати заяву!", – додав військовий.

В об'єднання "Українські ЛГБТ військові за рівні права" закликали відповідні українські служби вжити заходів щодо тих, хто погрожує рідним українського військового. Там наголосили, що напади і погрози рідним військових через через їхню активістську правозахисну діяльність у цивільному житті – обтяжлива обставина і без того тяжкого злочину. В організації також акцентували, що це "пряма робота на Росію, або слід її агентури".

"Будь-які напади на активістів, котрі створюють позитивний імідж розвитку демократії в Україні за кордоном (про Павла нещодавно писало видання The Economist), їх дискримінація, погрози та приниження, є російськими диверсіями та підривною діяльністю проти держави України, її народу під час війни", – йдеться в заяві організації.

Хто такий Павло Лагойда

20-річний Павло Лагойда, 20 років – стрілець-зенітник у складі ЗСУ, відкритий гей, член організації "Військові ЛГБТІК+".

Цього місяця видання The Economist опублікувало інтерв’ю із ним. Хлопець, що вступив до лав ЗСУ в 2021 році, розповів журналістам, що стикався з агресію з боку побратимів після того, як вони дізналися про його орієнтацію. За його словами, були залякування і знущання.

Він також розповів, що з початком повномасштабної війни ставлення до нього серед інших військових змінилося. "Де б я не служив, усі кажуть мені: "Оскільки ти на війні, я не маю права називати тебе геєм чи п**иком; ти просто людина, котра захищає нас на рівних".

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