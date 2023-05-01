В кінці квітня саме в цій колоній сталися "гучні" випадки самогубств серед ув'язнених.

У Криворізькій виправній колонії № 80, де в кінці квітня були випадки самогубств, встановлені факти жорстокого поводження із засудженими.

Про це повідомив у Telegram Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що Офісу Омбудсмана надійшла інформація від представників громадських організацій про ймовірне порушення прав людини у Криворізькій виправній колонії № 80, яку разом з представниками громадськості було перевірено вже наступного дня.

Відео дня

"Під час відвідування група національного превентивного механізму вивчила законність проведення 25 квітня обшуків, обставини вчинення засудженими самогубств, які мали місце 26 та 27 квітня, організацію роботи установи та медчастини", - повідомив Лубінець.

При цьому не уточнив про яку кількість можливих самогубств йде мова.

Водночас в коментарях під інформацією колонії у Facebook про візит організації "NORSK UKRAINSK BRANN-OG AMBULANSESTOTTE" Олександра Загранична пише, що за останні два місяці померли четверо людей.

"А чому не повідомляєте про візит правозахисників стосовно самогубства в установі ? За два місяці чотири трупа вважаєте нормально ? Чи побиття людей , також нормально?", - зазначає вона в коментарі.

Лубінець зазначає, що під час відвідування колонії, встановлені факти жорстокого поводження із засудженими під час проведення обшуків (ненадання можливості відвідати вбиральню, перебування без руху близько 4 годин у положенні лежачи на бетонній підлозі). Також зазначає про факти дискримінацій та стигматизації осіб, які відбувають покарання в установі; порушення права на гідні умови тримання (стаття 25 Загальної декларації прав людини); порушення права на працю засуджених та захист від експлуатації.

За словами омбудсмена, засуджені не отримували необхідну меддопомогу, а люди, які страждають на психічні розлади поміщалися до палати-ізолятора без призначення та контролю лікаря-психіатра). Також порушувались права засуджених, які потребують проведення планового хірургічного втручання. через відсутність належних умов.

Лубінець зазначає, що було порушено також права на таємницю про стан здоров’я. Зазначає, що йдеться наявність у медчастині камер відеоспостереження, зокрема у палаті-ізоляторі, маніпуляційній та кабінетах лікарів.

Він продемонстрував фото з колонії, де видно облуплені, з грибком стіни. Антисанітарія, страшні туалети, поржавілі труби.

Лубінець повідомив про кримінальну справу проти маленької українки

Нагадаємо, що 29 квітня омбудсмен порушив ще одну важливу тему для українців - депортацію дітей, яких агресор насильно забирає до РФ на тимчасово окупованих територіях.

Він розповів, що проти однієї вивезеної дитини ворог примудрився порушити кримінальну справу. Йдеться про 14-дівчинку, яку хочуть запроторити до тюрми після того, як Київ захотів її обміняти.

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