Жінка надала бойовикам фотокарти місцевості із позначками про розміщення техніки, окопів, бліндажів, блокпостів, будинків та укриттів, які використовуються ЗСУ.

На Донеччині затримали жительку села Гранітне Волноваського району. Вона "малювала" бойовикам карти та передавала їм дані про дислокацію українських військових.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, упродовж січня 2022 року жінка неодноразово за допомогою одного з месенджерів передавала учаснику так званого "ДНР" дані щодо дислокації військових підрозділів Збройних сил України в населеному пункті та на прилеглій території с. Гранітне.

"Підозрювана, маючи освіту картографа, надала учаснику НЗФ (незаконних збройних формувань - УНІАН) детальну інформацію у вигляді фотокарт місцевості із нанесеними умовними позначеннями про розміщення техніки, окопів, бліндажів, блокпостів, будинків та укриттів, які використовуються українськими захисниками", - йдеться у повідомленні.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що в будинку бойовика на Донеччині виявили схрон зброї.

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