На Донеччині затримали жительку села Гранітне Волноваського району. Вона "малювала" бойовикам карти та передавала їм дані про дислокацію українських військових.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, упродовж січня 2022 року жінка неодноразово за допомогою одного з месенджерів передавала учаснику так званого "ДНР" дані щодо дислокації військових підрозділів Збройних сил України в населеному пункті та на прилеглій території с. Гранітне.
"Підозрювана, маючи освіту картографа, надала учаснику НЗФ (незаконних збройних формувань - УНІАН) детальну інформацію у вигляді фотокарт місцевості із нанесеними умовними позначеннями про розміщення техніки, окопів, бліндажів, блокпостів, будинків та укриттів, які використовуються українськими захисниками", - йдеться у повідомленні.
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Раніше УНІАН вже повідомляв, що в будинку бойовика на Донеччині виявили схрон зброї.