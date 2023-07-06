Всі потерпілі - жителі одного села, вони купували горілку в магазині.

На Одещині через алкогольне отруєння троє людей померли та ще шестеро - у лікарні.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, подія сталася у селі Старостине Роздільнянського району.

Встановлено, що дев’ять громадян були доставлені до медичного закладу з алкогольним отруєнням. Двоє із них невдовзі після госпіталізації померли. Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його мешкання.

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Правоохоронці дізналися, що постраждалі вживали горілку, придбану на розлив в одному з місцевих магазинів.

"З осель потерпілих та крамниці правоохоронці вилучили пляшки з рідинами прозорого кольору невідомого походження та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Крім цього, проведено невідкладний обшук за місцем мешкання власника магазину, в ході якого також вилучено пляшки з рідинами, що містили запах спирту та їхніми залишками", - розповіли у поліції.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 з додатковою відміткою "нещасний випадок" та ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей тощо) Кримінального кодексу України.

Наразі в рамках кримінальних проваджень призначено судово-медичні експертизи. Триває слідство. Збираються докази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Смертельна отрута - фармкомпанія додавала у дитячий сироп від кашлю промисловий компонент

Як повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що індійський фармвиробник Marion Biotech для виробницьва дитячого сиропу від кашлю використовував токсичний промисловий інгредієнт пропіленгліколь. Як повідомили ЗМІ, компанія-продавець пропіленгліколю "торгувала лише промисловими матеріалами" та запевняє, що не знала для чого використовували їхній продукт. За деякими даними, засіб від кашлю був виготовлений з промислового пропіленгліколю, який додають в рідких мийних засобах.

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