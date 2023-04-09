Нардеп стверджує, що "лісова мафія" підпалила автівку за допомогою дрона.

Народний депутат Микола Тищенко заявив про нібито здійснення замаху на політичного діяча, члена тимчасової слідчої комісії, якому погрожувала "лісова мафія". У поліції не підтверджують, але і не спростовують його слова.

За словами Тищенка, у Вербну неділю, 9 квітня, було здійснено підпал автомобіля політичного діяча, чиє ім’я він не розкрив. Нардеп переконує, що цій людині погрожувала "лісова мафія" з метою припинити перевірки лісових господарств.

"Вітаю всіх вірян із Вербною Неділею. З нами Бог, бо правда на нашому боці. А отже і перемога також. Та, на жаль, у це велике свято у мене погана новина. Сьогодні вночі на одного з членів нашої тимчасової слідчої комісії, політичного діяча та на його родину було скоєно замах на життя, разом з цим спалено його автомобіль. За однією з версій було застосовано дрон, після вибуху вщент згоріла автівка, яку раніше ми застосовували для перевірок лісогосподарств. … Найприкріше, що ми неодноразово зверталися до правоохоронних органів з повідомленням про погрози членам ТСК від лісової мафії. В тому числі числі під відеозапис на одному із засідань", – стверджував нардеп.

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Речниця Національної поліції Закарпатської області Ганна Дан повідомила, що відбувся підпал автівки секретаря Ужгородської міськради. Вона не підтвердила, але і не спростувала інформацію про погрози та використання дронів.

"Сьогодні вночі, 9 квітня, сталося дійсно загоряння автівки секретаря міської ради Ужгорода Арсена Мелкумяна. У нас цей факт зафіксований. Ми здійснили усі необхідні першочергові слідчі дії, деякі наразі ще тривають. Всі ці відомості внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією статті 194 – йдеться про умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Зараз будемо проводити всі необхідні експертизи та інші заходи для того, щоб встановити, де є правда. Наразі інформація про начебто замах не підтверджується і не спростовується, мусять бути проведені всі експертизи. Люди не постраждали, там лише автомобіль загорівся", - зазначила речниця.

Скандальні привітяння Тищенка зі святами

Раніше народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга народу" за скандальну поїздку до Таїланду. Крім таких поїздок нардеп відзначався також численними курйозними привітаннями зі святами.

Він вітав українців з роковинами Чорнобильської трагедії, плутав Великдень та Різдво, вітав тільки частину України з Днем соборності.

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