Прокуратура змінила кваліфікацію провадження на більш суворе покарання

Аналіз сечі водія Toyota, який 11 листопада збив двох дітей у Харкові, підтвердив наркотичне сп’яніння у винуватця ДТП.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Через появу нових фактів у справі прокуратура змінила кваліфікацію провадження на більш суворе покарання, якщо провину водія доведуть в суді.

"Готується підозра за ч.2 ст. 286-1 ККУ, після чого буде готуватися клопотання про обрання запобіжного заходу", – пояснив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Що сталося

Ввечері у четвер, 11 листопада, позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в’їхав у групу людей, які переходили дорогу.

За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували

Автор: Яна Ставська