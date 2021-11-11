Внаслідок наїзду травми отримали двоє пішоходів.

На одній з вулиць Харкова позашляховик Toyota Land Cruiser в’їхав у групу людей на пішохідному переході.

Відео інциденту 11 листопада з’явилось у місцевих Telegram-каналах.

На відзнятому очевидцями ролику видно, як автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, протаранив пішоходів на "зебрі" й протягнув потерпілу на колесі.

Як уточнює видання Status Quo, подія сталась сьогодні ввечері на проспекті Науки у районі перехрестя з вулицею Тобольською. Внаслідок ДТП травми отримали двоє людей, обидва живі.

На місці події працюють правоохоронці та медики.

Як писав УНІАН, 26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, але зіткнувся з Chevrolet.

Також у Харкові в 2017 році на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення "Лексуса "20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора з перевищенням дозволеної швидкості, і автомобіля "Фольксваген Туарег", за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

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Автор: Яна Ставська