В обох дітей діагностовано струс мозку та забиття м'яких тканин, у дівчинки рана голови.

Стан двох 13-річних дітей, яких учора в Харкові на пішохідному переході збив автомобіль Toyota, залишається стабільним.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Зазначається, що діти проходять обстеження у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.

За словами заступника головного лікаря медзакладу Андрія Соцького, стан постраждалих не змінився – стабільний, середньої тяжкості. В обох зафіксовано струс мозку та забиття м'яких тканин, у дівчинки рана голови.

Читайте такожНа Миколаївщині оштрафували матір хлопця, який цькував дівчинку в InstagramРаніше в мережі опублікували відео, на якому водій Toyota шукав в одному з дворів Харкова "закладку" з наркотиками.

ДТП з дітьми у Харкові

11 листопада у Харкові позашляховик Toyota Land Cruiser в'їхав у групу людей на пішохідному переході. Автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, протаранив пішоходів на "зебрі".

Постраждали два підлітки 13 років. За адресою терміново виїхала слідчо-оперативна група.

Виявилося, що водій "міг бути під кайфом". Глава МВС Денис Монастирський повідомив, що водій позашляховика раніше притягувався до відповідальності за незаконне виробництво і зберігання наркотиків. Однак, справа до суду не дійшла.

Автор: Світлана Макринська