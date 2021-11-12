Стан двох 13-річних дітей, яких учора в Харкові на пішохідному переході збив автомобіль Toyota, залишається стабільним.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.
Зазначається, що діти проходять обстеження у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.
За словами заступника головного лікаря медзакладу Андрія Соцького, стан постраждалих не змінився – стабільний, середньої тяжкості. В обох зафіксовано струс мозку та забиття м'яких тканин, у дівчинки рана голови.
Читайте такожНа Миколаївщині оштрафували матір хлопця, який цькував дівчинку в InstagramРаніше в мережі опублікували відео, на якому водій Toyota шукав в одному з дворів Харкова "закладку" з наркотиками.
ДТП з дітьми у Харкові
11 листопада у Харкові позашляховик Toyota Land Cruiser в'їхав у групу людей на пішохідному переході. Автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, протаранив пішоходів на "зебрі".
Постраждали два підлітки 13 років. За адресою терміново виїхала слідчо-оперативна група.
Виявилося, що водій "міг бути під кайфом". Глава МВС Денис Монастирський повідомив, що водій позашляховика раніше притягувався до відповідальності за незаконне виробництво і зберігання наркотиків. Однак, справа до суду не дійшла.